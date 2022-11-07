У Кремлі змирилися з втратою Херсона: озвучені дві версії "відступу"

Херсон, Херсонська область, російські військові / Reuters, Суспільне

У Кремлі вважають ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готуються до цього. Пропагандистам роздали методички для виправдання відступу.

За даними видання Медуза, пропагандисти отримали методички з вказівками, як розповідати про ситуацію в Херсоні. Таким чином Кремль хоче підготувати росіян до здачі міста.

"Україна і країни НАТО кинули в Херсонську область всі сили"

В одній з методичок вказується, що Херсонський напрямок для російської армії був "найскладнішим на поточному етапі спецоперації", А Україні нібито потрібно показати Заходу боєздатність.

"Київ не буде рахуватися з власними втратами - він готовий угробити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншей і поставок зброї. Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу. Саме небезпекою нанесення масованого удару по місту величезним угрупуванням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра", - йдеться в методичці окупантів.

При цьому Кремль хоче переконати, що Україна і країни НАТО кинули в Херсонську область всі сили і це загрожує "величезним кровопролиттям".

"ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому випадку будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій - їх просто змиє", - йдеться у вказівках Кремля.

Потрібно відходити до Полтаві

Друга кремлівська методичка просить звернути увагу на виступ дипломата, історика і політолога, члена наукової ради при Раді Безпеки РФ Анатолія Торкунова.

На зустрічі з диктатором Володимиром Путіним він згадав про Полтавську битву. Торкунов заявив, що для перемоги в ній Петро I "відходив до Полтаві". Саме відступ зрештою призвів до "перелому у війні".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються створити ілюзію відступу з Херсонщини. Таким чином ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України наближаються до Херсона, а тому змушують окупантів будувати укріплення. Судячи з супутникових фотографій, загарбники посилюють оборону на правому березі Дніпра.

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