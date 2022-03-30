Шольц із Путіним обговорили війну в Україні та закупівлю газу

Володимир Путін поспілкувався з Шольцем / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, повідомляє пресслужба Кремля.

Відзначається, що лідери обмінялися думками щодо чергового раунду переговорів, що відбувся напередодні, між Україною та РФ у Стамбулі 29 березня. Крім того, сторони торкнулися теми переходу на оплату російського газу в рублях.

У підсумку Путін та Шольц начебто домовилися передати питання на розгляд російських і німецьких експертів. Водночас президент РФ зазначив, що зміна валюти розрахунків не повинна призвести до "погіршення контрактних умов", і заявив, що це наслідки заморожування активів Центробанку.

Нагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінград ніколи не був російським. У РФ відреагували на його заяви.

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