Шольц вразив заявою про війну в Україні та війська РФ

Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина забезпечить постійну військову підтримку Україні.

Олаф Шольц, Володимир Путін / Офіс президента України, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.

Як пише агенство Анадолу, Кремль повинен зробити кроки для досягнення миру.

"Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія - це та країна, яка повинна щось зробити зараз. Вона повинна зробити крок вперед, щоб мир став можливим, і те, що необхідно - це виведення військ", - заявив він.

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Водночас Шольц пообіцяв постійну військову підтримку Україні.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони. Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яка була передана зі Східної Європи", - заявив він.

При цьому канцлер додав, що Німеччина буде підтримувати Україну до тих пір, поки це буде необхідно.

Нагадаємо, на початку лютого канцлер Німеччини Шольц заявив, що Путін в ході телефонних розмов не погрожував ні йому, ні Німеччині. При цьому Шольц, за його словами, неодноразово наголошував – саме Росія несе відповідальність за війни проти України.

Колишній глава уряду Британії Борис Джонсон розповідав, як у лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну, він розмовляв з Путіним по телефону. І Путін раптом став погрожувати Джонсону.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось в цьому дусі", - сказав британський політик.

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