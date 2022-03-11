Ексканцлер Німеччини Шредер зустрівся з Путіним на прохання України – ЗМІ

Ексканцлер Німеччини Шредер зустрівся з Путіним на прохання України/ УНІАН

Близький до російського президента колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер зустрівся з Володимиром Путіним. Він це зробив на прохання України, щоб спробувати зупинити розв’язану Путіним війну.

Зустріч відбулася у четвер, 10 березня, пише Politico.

Зазначається, що українська сторона зв’язалася зі Шредером минулої п’ятниці, 4 березня, через швейцарського видавця Ringier, у якого Шредер працював консультантом. Після цього ексканцлер ФРН прибув до Стамбула і зустрівся з українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим. Їхня зустріч була погоджена Офісом президента України.

Умеров передав Шредеру прохання Зеленського, щоб той використав свої відносини з Путіним, щоб спробувати домовитися принаймні про припинення вогню.

Шредер зв’язався з близькою до Путіна людиною і домовився про зустріч, після чого за ним через декілька днів прилетів до Стамбула російський літак.

Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв виданню Bild, що Шредер є одним з небагатьох німецьких політиків, хто все ще може мати пряму лінію з Путіним. При цьому Шредера жорстко критикували в Німеччині і за кордоном через те, що він не хотів розривати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення в Україну російських військ.

Раніше прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

Також раніше у США заявили, що Володимир Путін не має стійкої мети у розв'язаній ним війні проти України.

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