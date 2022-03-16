ЗСУ провели контратаку під Києвом: бої йшли всю ніч, безліч техніки ворога знищено

ЗСУ / Фото Reuters

Армія України вночі під Києвом проводила контрнаступальні дії, за підсумками яких вдалося знищити велику кількість військової техніки російських окупантів та особового складу. У середу, 16 березня, близько 6 ранку, росіяни обстрілювали столицю. Стався обвал верхніх поверхів двох житлових будинків. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що в ніч на 16 березня велися артилерійські бої. Українські війська проводили контрнаступальну операцію проти ворога. Було знищено багато військової техніки і живої сили.

"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - сказав Денисенко.

Близько 6 ранку російські військові сили обстріляли місто Київ. Зруйновані верхні поверхи двох житлових будинків.

Крім того, працювали засоби протиповітряної оборони. Вдалося збити мінімум одну ракету окупантів.

"ППО спрацювало, була збита як мінімум одна ракета..." - додав Денисенко.

Згідно з даними ДержНС, уламки снарядів потрапили в 12-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі. Частково було пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. Евакуювали 37 осіб. Двоє постраждалих.