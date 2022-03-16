УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

ЗСУ провели контратаку під Києвом: бої йшли всю ніч, безліч техніки ворога знищено

16 березня 2022, 11:31

Окупанти РФ близько 6 ранку знову обстріляли Київ, стався обвал двох верхніх поверхів житлових будинків.

війна, військові, ЗСУ, вторгнення
ЗСУ / Фото Reuters

Армія України вночі під Києвом проводила контрнаступальні дії, за підсумками яких вдалося знищити велику кількість військової техніки російських окупантів та особового складу. У середу, 16 березня, близько 6 ранку, росіяни обстрілювали столицю. Стався обвал верхніх поверхів двох житлових будинків. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що в ніч на 16 березня велися артилерійські бої. Українські війська проводили контрнаступальну операцію проти ворога. Було знищено багато військової техніки і живої сили.

"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - сказав Денисенко.

Близько 6 ранку російські військові сили обстріляли місто Київ. Зруйновані верхні поверхи двох житлових будинків.

Крім того, працювали засоби протиповітряної оборони. Вдалося збити мінімум одну ракету окупантів.

"ППО спрацювало, була збита як мінімум одна ракета..." - додав Денисенко.

Згідно з даними ДержНС, уламки снарядів потрапили в 12-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі. Частково було пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. Евакуювали 37 осіб. Двоє постраждалих.

viber
новини Києва МВД Вадим Денисенко новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалетуЩо можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинокПотужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок Путіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростаютьПутіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростають "З'єднайте російську Єву Браун з її фюрером": коханку Путіна вимагають депортувати зі Швейцарії"З'єднайте російську Єву Браун з її фюрером": коханку Путіна вимагають депортувати зі Швейцарії Як очищати воду в домашніх умовахЯк очищати воду в домашніх умовах

Останні новини

12:43

"Лише бій вирішить, хто переміг": експерт пояснив, чому зустріч Зеленського і Путіна не має сенсу

12:25

Прикмети на 17 березня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

12:18

5 причин того, чому Китай не стане жертвувати собою заради ПутінаПогляд

12:12

Побачили дно Чорного моря: ППО України збили два винищувачі РФ Су-30СМ біля Одеси

11:43

"Російський народ мені не шкода": Панін розповів про майбутнє РФ, вибачившись перед УкраїноюВідео

Реклама
11:31

ЗСУ провели контратаку під Києвом: бої йшли всю ніч, безліч техніки ворога знищено

11:31

Коли закінчиться війна, чи переможе Україна та чи поверне Крим - прогноз астролога

11:28

Окупанти з РФ не можуть ні наступати, ні утримувати захоплені території - британська розвідка

11:09

Прокурори Харківської області посили співпрацю з усіма органами правопорядку

11:05

Стара біля розбитого корита: як Захід примушує Росію до зміни правлячих елітПогляд

10:50

Галкін поплатився за підтримку України у війні з Росією: Данилко повідомив подробиці

10:47

НАТО не закриє небо, але Україна отримає літаки і ППО - США

10:42

Гороскоп на 16 березня 2022 року: астролог розповіла, що потрібно робити в 21-й день війни в Україні

10:37

Подоляк про успіхи України: ЗСУ пішли в контрнаступ, а в Кремлі почали шукати союзників

10:37

Гороскоп на завтра, 17 березня 2022: Левам - знаки долі, Овнам - небезпека на дорозі

10:15

Олігархи перетворилися на прислугу: у МВС розповіли, чи повалить Путіна найближче оточення

10:11

"Поїхали на концерт до Кобзона": ЗСУ ліквідували 10 представників вищого командування Росії

09:40

"З'єднайте російську Єву Браун з її фюрером": коханку Путіна вимагають депортувати зі Швейцарії

09:24

Як врятувати своє життя при ракетному ударі: основні правила

09:11

Небо країн Євросоюзу для російських пасажирських літаків зачинилося остаточно – рішення EASA

Реклама
08:57

Є лише один спосіб: прем'єр Британії розповів, як зупинити Путіна

08:40

"Всі молитви за Україну": Брежнєва розповіла, як переживає те, що відбувається на батьківщині

08:37

Чому на Росію чекає розпад і бійня, як у 1917-омуПогляд

08:10

Ракетний обстріл Києва: у житловій багатоповерхівці стався обвал і пожежа, є постраждаліФото

08:09

Дмитро Гордон влучно висміяв "вівцепаса" Путіна

07:43

Потужні вибухи у Києві: окупанти обстріляли столицю, уламки влучили у житловий будинок

07:41

"Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок

07:39

21-й день війни в Україні: ЗСУ перейшли у контрнаступ - свіжі дані Генштабу

07:00

Куди можна сховатися, якщо поруч з вами немає бомбосховища

06:54

Скільки можна зберігати овочі - корисна пам'ятка господиням

06:50

Вторгнення Росії захлинається, за два тижні настане кульмінаційна точка - The Daily Mail

06:43

Як змінилися цілі і задачі Росії щодо УкраїниПогляд

06:30

"Хворий психопат!": польський хіт про Путіна "підірвав" світові чарти - його наспівує весь світВідео

06:11

Сенат США одноголосно засудив Путіна як військового злочинця

05:47

Плани Кремля захопити Київ "не реалізуються ніколи" - КличкоВідео

05:22

Війна в Україні входить в найнебезпечнішу фазу: Волкер назвав причину

04:58

Росія замість Байдена запровадила санкції проти його померлого батька

04:37

Вночі у Харкові прогримів потужний вибухВідео

03:30

У ФРН показали відео, як солдати РФ застрелили українця з піднятими рукамиВідео

02:50

Потужний удар з великої дистанції: кораблі РФ обстріляли берег Одеської областіВідео

Реклама
02:24

Зеленський попередив окупантів: РФ закінчить війну ганьбою, бідністю та ізоляцієюВідео

01:53

Ворога б'ють у повітрі та на землі: РФ за добу втратила в Україні 3 літаки і 8 вертольотівВідео

01:22

ЗСУ знищили 40% військ РФ: окупанти отримали по зубах на ДонбасіВідео

01:00

Наталя Могилевська перетворила свій хіт Місяць в молитву про припинення війни

00:47

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

00:37

Вантаж 200 для Новочеркаська і Воронежа: ЗСУ знищили генерала і полковника РФ

00:28

Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість

00:24

Як захистити квартиру від мародерів - на що потрібно звернути увагу в першу чергу

00:18

Блінкен підтвердив зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

15 березня, вівторок
23:53

Поки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти