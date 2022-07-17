Путін - ЛГБТ-клоун: швейцарці "опустили" президента РФ, Москва істерить і погрожує судом

У РФ закотили істерику через мем з Володимиром Путіним / Фото УНІАН

Російські офіційні особи пригрозили подати до суду через публікацію в швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung мема з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це йдеться в заяві на сайті російського посольства в Швейцарії.

У листі головному редактору NZZ Еріку Гуйеру (Eric Gujer), опублікованому на сайті посольства Росії в Швейцарії, було зазначено, що російська сторона "обурена" публікацією "образливої карикатури на Президента Російської Федерації" і залишає за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі.

Причиною послужила стаття у виданні NZZ під назвою "Супергерої і лиходії нарощують свою ударну силу в Інтернеті" ("Superhelden und Schurken entfalten Schlagkraft im Internet"), в якій газета розглянула пропагандистську війну в соціальних мережах, що ведеться з обох сторін, з української та російської, уточнює Swissinfo.ch.

При цьому стаття супроводжувалася фотографією Путіна з червоним клоунським носом і райдужними смугами на обличчі, яка спочатку була опублікована в Твіттері. Поруч був опублікований мем, на якому президент Володимир Зеленський виведений в образі "капітана Америки".

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/ Neue Zurcher Zeitung

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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