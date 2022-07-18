"Це як вірити у Санта Клауса": у ФРН "опустили" Путіна через обіцянки щодо України

У Німеччині вже не вірять обіцянкам Володимира Путіна щодо України / Колаж УНІАН

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив про те, що не можна вірити словами російського президента Володимира Путіна з приводу так званих зернових коридорів з України.

За його словами, віра в обіцянки Путіна - це схоже на віру в Санта-Клауса. Як пише Politico, про це німецький чиновник сказав, прибувши на зустріч міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

"Я не думаю, що з цього (спроб домовитися про зернові коридори. - Ред.) щось вийде, тому що це ґрунтується на слові Путіна, яке не варте паперу, на якому воно написано", - сказав німецький політик.

Він також не без іронії оцінив нові обіцянки президента РФ: "Якщо ви все ще вірите Путіну на слово, ви можете з тим же успіхом вірити в Санта-Клауса або в пасхального кролика. Це приблизно так само серйозно і так само засноване на фактах".

Німецький міністр також закликав Єврокомісію відігравати більш активну роль у розширенні експорту України автомобільним і залізничним транспортом через кордони ЄС, незважаючи на те, що є думка, ніби наземні маршрути не можуть перевозити таку ж кількість зерна, як судна.

"Сусідні країни і окремі держави не можуть зробити це самостійно. Тут необхідне лідерство Єврокомісії", - сказав він, закликавши Брюссель зайнятися створенням" постійного альтернативного маршруту " для експорту українського зерна.

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Нагадаємо, раніше російські офіційні особи пригрозили подати до суду через публікацію в швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung мема з президентом РФ Володимиром Путіним.

У листі головному редактору NZZ Еріку Гуйеру (Eric Gujer), опублікованому на сайті посольства Росії в Швейцарії, було зазначено, що російська сторона "обурена" публікацією "образливої карикатури на Президента Російської Федерації" і залишає за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі.

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