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"Шантаж на ґрунті енергетики": прем'єр Польщі жорстко звернувся до Путіна

11 грудня 2021, 11:49

Росія повинна вибрати, чи хоче бути з Європою або проти неї, заявив Матеуш Моравецький.

Матеуш Моравецький, прем'єр, Польща
Матеуш Моравецький жорстко звернувся до Путіна / Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав російську владу визначитися, чи буде вона з Європою або проти неї. І зазначив, що сьогодні РФ вибирає конфлікт.

"Росія повинна вибрати, чи хоче бути з Європою або проти неї. (Президент РФ, - ред.) Володимир Путін сьогодні вибирає конфлікт. І це шкодить не тільки Європі, але і його власній країні", - сказав глава польського уряду в інтерв'ю La Repubblica.

Він також підкреслив, що Європа не хоче конфлікту з Росією.

"Але Європа не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики. Тому перед обличчям провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом запровадження санкцій", - підкреслив Моравецький.

Крім того, Польський прем'єр прокоментував недавні переговори президента США Джо Байдена з російським президентом і заявив, що "був би вдячний президенту Байдену, якщо ця бесіда спричинить зниження активності Росії на кордоні з Україною і Європою".

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"Але досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє", - додав Моравецький.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден під час переговорів з Путіним заявив про стурбованість Вашингтона у зв'язку з маневрами російських військ біля кордонів української держави. Він заявив, що якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США застосують санкції та інші заходи протидії. Байден підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і закликав до врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

У четвер, 9 грудня, український гарант Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Білого дому Джо Байденом. Президент США розповів Зеленському, про що говорив з господарем Кремля Володимиром Путіним. Також сторони обговорили проблему розв'язання конфлікту на Донбасі.

На Банковій уточнили, що Зеленський заявив Байдену про наявність в України ініціатив з питання відновлення мирного процесу щодо Донбасу. Українська сторона готова обговорювати питання в різних форматах.

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