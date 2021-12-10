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Допомога Україні та саміт з Путіним: Зеленський розповів, про що говорив з Байденом

10 грудня 2021, 08:04

Президент повідомив Джо Байдену про чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу.

Зеленський, Байден
Володимир Зеленський провів переговори з Джо Байденом / Reuters

Президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, яка відбулася в четвер увечері.

Як написав глава держави в Twitter, він обговорив з американським лідером ситуацію в ОРДЛО.

Байден також поінформував президента України про результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Завершив півторагодинну розмову з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його переговорів з Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі", - написав президент.

Крім того, сторони "торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", уточнив Зеленський.

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Як додали в Офісі президента, Зеленський повідомив Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах.

Ключовим питанням переговорів стала ситуація безпеки навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Також обговорювалася енергетична безпека.

"Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків. Володимир Зеленський підкреслив, що у нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готові обговорювати їх у різних форматах", - йдеться в повідомленні.

читайте такожСША не відправлятимуть військових в Україну-БайденСторони також предметно обговорили шляхи безпеки, фінансової та політичної підтримки України у триваючій протидії гібридній агресії.

"Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект Північний потік – 2 виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії", - повідомляє ОП.

У зв'язку з цим були обговорені конкретні кроки, які можуть бути зроблені для посилення енергетичної стійкості України.

Зеленський також подякував Байдену за послідовну, тверду і рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Переговори Зеленського і Байдена

Напередодні Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

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