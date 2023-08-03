'Провокація': експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі

Олександр Коваленко розповів, що Москва практично не захищена ППО.

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Чому росіяни перекидають ТУ-95 в Енгельс / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Вікіпедія

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чому російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вилітають із Мурманської області, здійснюють посадку на аеродромі в Енгельсі.

"Ну і як це ще назвати, якщо не зухвалою провокацією. Провокують же! З іншого боку... Днями було опубліковано цікаве відео, присвячене Дню Незалежності України, в якому фігурувало, як основне місце подій таке місто як москва. І з урахуванням подій останніх днів у деяких п'ята точка стиснулася до розмірів вушка голки і всерйоз заговорили про атаку дронів на столицю Росії", - зазначив експерт у своєму Telegram-каналі.

Він також наголосив, що Москва практично не захищена ППО і єдиний надійний захист Москви від невідомих літаючих об'єктів невідомого походження - це будівлі.

відео дня

"Але що якщо десь поблизу (виключно умовно), буде куди цікавіша і жирніша мета, ніж потопаюча у фекаліях, смозі та міжетнічних розбираннях москва? Наприклад пара трійка, а то й одразу квартет Ту-95МС? Іншого пояснення повернення стратегічної авіації, яку ВПК Росії не здатний будувати, на потенційно небезпечний аеродром, де будь-якої миті може статися задимлення, спрацювати ефект лінзи або десь запалить, я знайти не можу", - додав Коваленко.

Атака по Москві

Нагадаємо, що Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. За даними росЗМІ, вибухи прогриміли біля комплексу "Москва-Сіті". Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.

У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

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