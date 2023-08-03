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ЗСУ готуються "відрізати" РФ від Криму: експерт дав чіткий прогноз боїв на серпень

Яна Ставська
3 серпня 2023, 17:28 оновлено 3 серпня, 17:42
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ЗСУ можуть і не вийти на узбережжя Азовського моря в серпні.
ВСУ, Крим
Росіяни можуть перекинути резерви на південь / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, УНІАН

ЗСУ можуть якщо і не розірвати, то хоча б перекрити "сухопутний коридор" росіяни в окупований Крим. Однак може виникнути й інша ситуація, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

На його думку, у росіян є можливість посилити південне угруповання своїх військ новими резервами.

"Москва здатна посилити свої війська на цій ділянці фронту шляхом ослаблення іншої. Росіяни так вже робили, а в той же час заявляли, що перекидають резерви з глибини своєї країни, де вже немає підрозділів, які можна було б відправити на війну", - вважає майор запасу ЗСУ.

Згідно з таким сценарієм, у серпні ЗСУ можуть і не вийти на узбережжя Азовського моря. При цьому, зауважує експерт, захисники здатні підійти до позицій ЗС РФ, що дозволить їм прострілювати артилерією "сухопутний коридор". І тоді фактично Україна перекриє цей шлях.

"Не будемо говорити про дати, але виходить, що до Дня Незалежності наші війська можуть вийти до Азовського узбережжя. Дай боже, щоб так і сталося", - додав Гетьман.

Дивіться відео, як Олексій Гетьман робить прогноз щодо деокупації півдня:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Контрнаступ ЗСУ та деокупація Криму

Контрнаступ ЗСУ почався на початку літа. Відтоді в українських захисників спостерігаються хоч і обмежені успіхи, але, разом з тим, стійке просування вглиб російської лінії оборони.

Головними перешкодами для Збройних сил залишаються мінні поля і бойова авіація Росії, тоді як в України - нестача засобів підтримки з повітря.

На деяких ділянках фронту ЗСУ все ж вдалося дістатися далі першої лінії оборони окупантів. Наприклад, нещодавно захисники звільнили село Старомайорське і, на думку Олексія Арестовича, вже оточили угруповання ворога у деяких сусідніх населених пунктах. Він же вважає, що прорвати оборону ЗС РФ на півдні ЗСУ зможуть до жовтня.

Тим часом українські офіційні особи постійно підкреслюють, що серед поставлених перед ЗСУ завдань залишається деокупація Кримського півострова, що, очевидно, передбачає і відрізання противника від "сухопутного коридору" через Маріуполь, Мелітополь і Бердянськ.

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