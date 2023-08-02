"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

Окупанти запускали дрони по Україні одразу з трьох напрямків, хоча раніше так не було.

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У ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Російські загарбники під час атаки по Україні дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на середу, 2 серпня, запускали такі безпілотники одразу з трьох напрямків.

Раніше окупанти запускали дрони лише з одного чи двох напрямків. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Особливістю цієї нічної атаки було те, що пуски здійснювались одразу з трьох напрямків. Хоча зазвичай ворог використовує один чи два: це Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та часто запускає з аеродрому "Сеща" Брянської області", – розповів Ігнат.

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Речник Повітряних сил розповів, що у ніч на 2 серпня противник запускав "Шахеди" з Краснодарського краю країни-агресорки РФ, а також з Курської області та полігона "Чауда" в тимчасово окупованому Криму.

Ігнат нагадав, що українська ППО вночі знищила 23 ворожі дрони, але були і влучання. Він наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захиститися від російських атак.

Також речник Повітряних сил додав, що попри невеликий бойовий запас і порівняно повільний рух "Шахедів", вони можуть наробити багато біди у разі влучання. А російські окупанти ціляться в уразливе місце будь-якого об’єкта, що призводить до вкрай небажаних наслідків.

Ігнат додав, що останнім часом російські загарбники найбільше ціляться по портовій інфраструктурі та українському зерну.

Атаки "Шахедами" по Україні

РФ атакувала Харківську область дронами у ніч на 26 липня. Загарбники вдарили по Первомайській громаді. Було влучання в промислові об'єкти. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.

У ніч на 1 серпня відбулася нічна атака дронів по Харкову та області. Було зафіксовано влучання у гуртожиток, один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Повідомляли про одного постраждалого.

У ніч на 2 серпня у Києві гриміли вибухи, РФ атакувала "Шахедами". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками. Всі повітряні цілі – понад 10 БпЛА – були знищені. було зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

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