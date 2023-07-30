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Україна залишиться без портів: експерт розкрив мету нового терору РФ

Яна Ставська
30 липня 2023, 15:39 оновлено 30 липня, 16:03
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Росія ракетними ударами позбавляє Україну логістики.
Україна залишиться без портів: експерт розкрив мету нового терору РФ
Є низка причин, чому РФ обстрілює Одеську область / Колаж Главред. Фото: Українське радіо, Суспільне Одеса

Росії потрібна заморозка нинішньої обстановки на фронті. А для того, щоб її заморозити, потрібно спочатку її радикалізувати, зокрема - зривом зернової угоди і обстрілами портової інфраструктури, розповів в інтерв'ю "Главреду" економічний експерт Олексій Кущ. При цьому обстрілами Одеської області ворог намагається досягти ще однієї мети.

Наразі війна розширюється на другу сферу, тобто до сухопутної війни додається ще й морська, зазначив він.

"Радикалізація - це підвищення ставок у війні і розширення "червоних ліній" війни. Тому Путіну потрібні були ці удари для посилення тиску на Україну з боку наших західних партнерів", - пояснив експерт.

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Кущ назвав кілька причин того, чому РФ протестувала через зернову угоду. По-перше, сказав він, РФ намагається "з'їсти" Україну по частинах і хоче "зробити паузу перед третім раундом".

По-друге, Кремль відчував тиск щодо зернової угоди з боку своїх ура-патріотів.

"Зерновий коридор давно критикувався російськими радикалами, які говорили, що він не в інтересах Росії, і РФ принижується перед Заходом. А його продовження завжди використовувалося радикальною частиною російського суспільства як привід підбурити Путіна. Тому Путіну потрібно було продемонструвати свою "силу" для внутрішнього споживача. А удари по Одесі і Дунайським портам повинні були стати інструментом відновлення позицій Путіна на внутрішній російській політичній арені", - додав Кущ.

Також не варто забувати й корпоративні інтереси, чим і було продиктовано умови Москви до Заходу щодо полегшення економічних санкцій.

"Четвертий фактор - фактор країн глобального півдня. Не випадково всі ці події відбуваються на тлі саміту Росія-Африка, який проходить у Санкт-Петербурзі. Тобто це якась спроба Кремля показати країнам глобального Півдня, що тільки Росія може забезпечити їм продовольчу безпеку", - упевнений експерт.

Останнім - п'ятим - фактором, чому Росія покинула зернову угоду, експерт назвав банальну конкуренцію.

"Ну і останній фактор - глобально-продовольчий. Росія, як і Україна, є найбільшим експортером аграрної сировини, і нашим прямим конкурентом в цьому плані. РФ вже давно зрозуміла, що нафтова і газова залежності Європи вже не працюють, тобто шантажувати Європу за допомогою юридичних інструментів вже безглуздо. Тому Росія зараз намагається створити нову залежність світової економіки від себе - зернову. Тобто, намагається знищити Україну як конкурента на світовому ринку продовольства, що призведе до зростання позицій Росії", - додав Кущ.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ-фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе в Києві, працює в аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці в Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Росія намагається залишити Україну без портів

Експерт Олексій Кущ окремо підкреслив, що через російські удари по портовій інфраструктурі Україна втрачає приблизно 30% логістичного потенціалу. Якщо РФ виведе з ладу всі порти, Україна матиме тільки один вихід.

"Якщо ще й Дунайські порти будуть виведені з експлуатації, то у нас залишиться тільки Залізничний і автомобільний транспорт для вивезення зерна. А в даному випадку ми стикаємося відразу ж з позицією Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини щодо експорту українського зерна. Транзит вони дозволяють, але до експорту по своїй території ставляться вкрай негативно", - сказав Кущ.

У зв'язку з цим експерт підкреслив, що ще одна мета Росії полягає в тому, щоб перенаправити основні потоки з України у суміжні європейські країни і викликати там політичну кризу, пов'язану з тим, що українське зерно обвалить ціни на зерно.

"Відповідно, це викличе невдоволення місцевих фермерів, які є основою правлячих політичних партій, що спричинить за собою послаблення допомоги Україні цими країнами.Тобто це ще й спроба посварити нас із суміжними країнами, тому що 15 вересня очікується або скасування обмежень, або їхнє продовження з боку Єврокомісії. Україна очікує, що Європа не буде їх продовжувати. І виходить, що до 15 вересня у нас може скластися ситуація, коли рух суден з одеських і дунайських портів буде заблоковано, а транзит в суміжних країнах ЄС, як це часто буває, може просочуватися на окремі ринки цих країн у вигляді нелегальних поставок.Тобто, зав'язується такий клубок погіршення відносин з Європейським Союзом, що є однією з цілей РФ у цій блокаді", - пояснив Кущ.

Зрив зернової угоди і морська блокада

В середині липня Росія зірвала зернову угоду під приводом нібито атаки України на Кримський міст. Потім держава-терорист почала масовано бити по цивільній і портовій інфраструктурі Одеської області, не рахуючись з жертвами серед мирного українського населення.

Окремо Москва прямо заявила, що битиме по всіх суднах із зерном, розглядаючи їх як "потенційні перевізники вантажів військового призначення". У відповідь МО України пригрозило топити російські кораблі у Чорному морі.

До цього Кремль неодноразово натякав, що готовий відновити угоду, якщо Захід піде на поступки - полегшить економічні санкції. Разом з тим, Київ наполягав, що Туреччина і ООН повинні повернутися до зобов'язань щодо "коридору" вже без участі країни-агресорки.

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