Згорілий літак на ЗПС: руйнування на військовому аеродромі в Білорусі показали з космосу

На аеродромі в Білорусі прогриміли вибухи / Фото УНІАН

Стали відомі нові подробиці вибухів на білоруському аеродромі Зябровка в Гомельській області, який використовується окупантами РФ для атак на Україну.

Супутники зафіксували наслідки вибухів, які прогриміли вночі 11 серпня. Супутникові знімки опубліковані в Twitter-акаунті компанії Maxar Technologies.

Супутникові знімки були зроблені 12 серпня, тобто через добу після інциденту. На фото чітко видно сліди від пожежі та згорілу рослинність поблизу.

"На знімку видно сліди пожеж від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі і згоріла рослинність неподалік", - йдеться в повідомленні компанії.

/ @Maxar

/ @Maxar

Крім того, вгадується контур згорілого літака і зруйнована будівля поруч.

Нагадаємо, у Білорусі на території військового аеродрому" Зябрівка " загорілася військова техніка. Відомо, що цей аеродром ворог використовував для ракетних ударів по Україні.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в Білорусі і заявив, що там починається "епідемія технічних аварій" на аеродромах. Він також заявив про наявність схожої "епідемії" в Криму. Подоляк закликав російських окупантів розцінювати це як" застереження зверху", а також забути про Україну і тікати.

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