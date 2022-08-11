"Громадянська війна з мільйонними втратами": Гіркін заглянув у майбутнє Росії

Ігор Гиркин / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, яке майбутнє чекає післявоєнну Росію.

Розмірковуючи про дезертирство в окупаційних військах він заявив, що це може призвести до плачевних наслідків для РФ.

"Ти за батьківщину воюєш! За те, щоб твої діти виросли нормальними людьми, в нормальній країні і не померли з голоду, коли тут через пару років все розвалитися і всі будуть воювати проти всіх", - заявив терорист.

Гіркін визнав, що програвши Україні у війні, Росія зникне як єдина держава.

"Альтернатива перемозі в Україні, ліквідації України - громадянська війна в Росії. З мільйонними втратами", - розпинався терорист.

Раніше Гіркін вибухнув погрозами на адресу українців. Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Також Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

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