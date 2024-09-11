Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

Гарріс займає більш послідовну проукраїнську позицію та декларує її.

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Путін раніше заявляв, що йому імпонує Гарріс. Але, на думку політолога, це - всього "гра" / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/kamalaharris/

На дебатах кандидатів у президенти США у середу, 11 вересня, про Україну "нічого нового не пролунало", зауважив у блозі Главреда політолог Петро Олещук. Російсько-українська війна як для Трампа, так і для Гарріс залишається лише "додатковим" питанням. А проте підтримка ж Путіним Гарріс — всього лише "гра".

Трамп взагалі намагається уникати конкретики — щоб це не впливало на його підтримку іншими групами виборців, пояснив Олещук.

Для Гарріс, як і для Трампа, зовнішня політика, в тому числі й Україна, не є провідною у передвиборчій кампанії.

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Ключову роль тут відіграватимуть ті кандидати, яких Трамп і Гарріс обрали собі на пост держсекретаря і радника з зовнішньополітичних питань.

"Зробити якісь висновки про наслідки для України в результаті обрання одного або іншого кандидата на підставі цих дебатів неможливо. Адже ніякої змістовної інформації не пролунало", — зазначив експерт.

Разом з тим, погодився політолог, позиція Гарріс щодо України мала послідовніший вигляд, тоді як позиція Трампа тяжіє до російської пропаганди. На думку Олещука, питання України Трампу "заважає" і "муляє".

Для Путіна, окремо зауважив Олещук, немає вигідного кандидата — його підтримка Гарріс є лише "грою".

"Насправді Путін зацікавлений у тому, щоб розпалювати ворожнечу та конфлікти всередині держав Заходу, а більш бажано для Росії, щоб там справа доходила до відвертого протистояння", — підкреслив політолог.

Дебати Трампа і Гарріс - основне

У США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

На думку політолога Петра Олещука, дебати відбулися з кращим для Камали Гарріс результатом. Тоді як у Дональда Трампа виникли проблеми з пристосуванням до нового опонента.

Попередні дебати Трампа з Байденом, що відбулися 27 червня, закінчилися для демократів настільки погано, що Байден був вимушений відмовитися від подальшої участі у президентській гонитві.

Багато американців досі вивчають кандидатуру Гарріс, підкреслив аналітик Юрій Богданов, і саме на їх думку найбільше можуть вплинути дебати. Поки американці задоволені: перед зняттям Бадена баланс прихильності Гарріс складав -17% (як у Трампа), зараз він вже +1%.

Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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