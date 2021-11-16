Втрати України від запуску Північного потоку: у Нафтогазі назвали шалені цифри

Запуск Північного потоку-2 зараз на паузі / Reuters

Україна втрачатиме приблизно 1,5% ВВП або $2 млрд на рік після запуску російського газопроводу Північний потік-2. Але його запуск може не відбутися, оскільки він відповідає європейському законодавству.

Таку думку в коментарі Reuters висловив голова правління Нафтогазу України Юрій Вітренко, зазначивши, що запуск газопроводу може не відбутися.

"Ми вважаємо, що зараз оператор не дотримується європейського законодавства", — сказав Вітренко, відповідаючи на питання, чи сподівається Україна на те, що газопровід не буде працювати.

За його словами, Україна в разі запуску Північного потоку - 2 буде втрачати близько $2 млрд на рік, що еквівалентно приблизно 1,5% її ВВП.

читайте такожНе раніше травня 2022: введення в експлуатацію Північного потоку-2 може затягнутися - Bloomberg"Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора (Nord Stream 2 AG)", - зазначив голова правління Нафтогазу.

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Німеччина "зарубала" сертифікацію Північного потоку-2

Варто відзначити, сьогодні, 16 листопада, федеральне мережеве агентство ФРН призупинило сертифікацію компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2 до тих пір, поки структура власності труби не буде відповідати німецькому законодавству.

Берлін вимагає, щоб Nord Stream 2 AG забезпечила на території Німеччини роботу компанії, яка повинна стати власником німецької ділянки трубопроводу Газпрому.

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