'Серйозний розлад': в Україні вказали на цікавий нюанс у виступі Лаврова в ООН

Кислиця назвав заяви Лаврова про відсутність агресивних намірів РФ щодо Європи маячнею, наголошуючи на їхній розбіжності з історією агресії Кремля.

В Україні вказали на цікавий нюанс у виступі Лаврова в ООН / Колаж Главред, фото: скрішоти з відео

Лавров заявив в ООН, що Росія не маю наміру воювати з країнами Заходу

Кислиця назвав заяви глави МЗС РФ маячнею та навів конкретні приклади

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН про відсутність намірів нападати на європейські країни відвертою нісенітницею. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"… Росія, яку звинувачують у тому, що вона мало не планує напасти на країни НАТО і Євросоюзу. Росія не мала і немає подібних намірів", - сказав Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН 27 вересня. відео дня

Він нагадав, що 17 лютого 2022 року, за тиждень до початку повномасштабного вторгнення, заступник Лаврова Вершинін на засіданні ООН запевняв: Росія нібито не має жодних планів атакувати Україну й закликав західні столиці "пригасити хвилю істерії" щодо агресивних намірів Кремля.

"Ніхто не шукає жодних приводів для ворожих дій, як ми вже заявляли, ми не маємо жодних агресивних планів", - сказав тоді представник Росії.

Кислиця підсумовує, що виступ Лаврова у Генасамблеї ООН є маячнею, розладом мислення, при якому виникають хибні уявлення, судження та висновки, що не відповідають реальності, яким особа переконано слідує й не сприймає виправлень.

Дипломат додав, що цей тип тріади вперше описав у 1913 році Карл Ясперс, підкреслюючи, що ознаки є поверховими й не розкривають повної сутності розладу. У побутовому значенні маячнею часто плутають із галюцинаціями, а в переносному сенсі так називають будь-які безглузді й незв’язні ідеї.

"Це дійсно було б маячнею, якби за нею не слідували, як довела історія, агресивні дії і розвʼязання збройних конфліктів", - резюмував він.

Що сказав Лавров про Україну під час виступу на Генасамблеї ООН

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН та пресконференції 27 вересня заявив, що начебто Київ винен у війні Росії проти України.

Він прямо звинуватив Україну в тому, що з 2014 року Росія захоплює її території, пояснюючи це нібито невиконанням Києвом домовленостей з Москвою.

Лавров також стверджував, що захист інтересів Росії та прав росіян на українських землях є основою для переговорів про гарантії безпеки України.

"Безпека Росії, її життєві інтереси мають бути надійно гарантовані. Права російських та російськомовних людей на територіях, що залишаються під контролем "київського режиму", мають бути відновлені в повному обсязі. На цій основі готові вести мову і про гарантії безпеки України", – наголосив Лавров.

Крім того, РФ пов’язує можливе завершення війни з подальшими переговорами зі США.

"Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці", - сказав Лавров у порожній залі ООН.

За словами Лаврова, РФ бачить у підходах нинішньої адміністрації США прагнення не лише шукати реалістичні шляхи врегулювання "української кризи", а й розвивати прагматичну взаємодію, "не встаючи в ідеологічну позу".

Він також стверджує, що Путін нібито від самого початку був відкритий до переговорів.

"Росія, як неодноразово наголошував президент Володимир Путін, із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту", - додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.

Лавров анонсував, що цього осіннього сезону відбудеться третій раунд консультацій між Росією та США щодо "двосторонніх подразників". Крім того, глава МЗС РФ заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 2022 року було б політичною сліпотою та що нині "ні про які кордони 2022 року не йдеться".

"Щодо кордонів 2022 року, на мою думку, вже ніхто на них не розраховує. Тому що розраховувати на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним нерозумінням того, що відбувається", - резюмував він.

Який реальний сценарій завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найреалістичнішим розвитком подій у війні Росії проти України буде її замороження на нинішній лінії розмежування. Водночас він переконаний, що з часом Україна відновить свою територіальну цілісність, а правлячий режим у РФ зазнає краху.

За його словами, такий сценарій означатиме тимчасове припинення активних бойових дій, коли кожна зі сторін фактично триматиме за спиною "ніж", готова використати його пізніше.

"На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

