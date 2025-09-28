ГУР провели зухвалу операцію проти ворога в Мелітополі: зʼявилися епічні кадри

У результаті успішної операції ворог зазнав втрат.

ГУР провели успішну операцію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

ГУР провели операцію в Мелітополі

Вдалося знищити 4 окупантів

У суботу, 27 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Четверо російських окупантів вдалося ліквідувати. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Вибухи було чутно на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух.

Розвідники уточнили, що внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка".

Виявилося, що всередині машини перебували щонайменше четверо росіян — операторів БпЛА окупаційної армії.

Знищення ворожого автомобіля УАЗ - дивіться відео:

