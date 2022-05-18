Сенат США схвалив кандидатуру посла в Україні: що про неї відомо

Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду голови американського посольства в Україні
Комітет Сенату США у закордонних справах сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк, йдеться в заяві комітету в Twitter.
"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова", - йдеться в заяві Комітету Сенату США.
Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду глави американського посольства в Україні.
Що відомо про Бріджит Брінк?
Як відомо, до цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США в Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.
З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.
Читайте також:
- "Путін дивно пахне і не їсть": політичний експерт США розповів про президента РФ
- Якщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії-США
- Україна сама повинна вирішувати, як завершити війну-Держдеп США