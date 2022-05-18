Сенат США схвалив кандидатуру посла в Україні: що про неї відомо

Комітет Сенату США схвалив кандидатуру посла в Україні / sk.usembassy.gov

Комітет Сенату США у закордонних справах сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк, йдеться в заяві комітету в Twitter.

"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова", - йдеться в заяві Комітету Сенату США.

Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду глави американського посольства в Україні.

Що відомо про Бріджит Брінк?

Як відомо, до цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США в Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

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