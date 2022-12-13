Секретна місія в Україні: британські морпіхи проводили "непомітні операції" - The Times

350 морських піхотинців та 45 командосів були відправлені в Україну на початку року, коли стало зрозуміло, що російські війська збираються для вторгнення.

Британських морпіхів перекидали в Україну / Facebook / royalnavy

Військовослужбовці з Королівської морської піхоти Великобританії брали участь у секретних операціях в Україні.

Про це розповів британський генерал-лейтенант Роберт Магован. Таку інформацію публікує впливове видання The Times.

У матеріалі уточнюється, що британський воєначальник написав статтю для спеціалізованого журналу морської піхоти Globe and Laurel, в якій розповів, що британські командос підтримували "непомітні операції" в "надзвичайно чутливій обстановці".

Як уточнив Магован, ці місії були пов'язані з "високим рівнем політичного і військового ризику".

За його словами, 350 морських піхотинців і 45 командос були відправлені для супроводу дипломатів з британського посольства на початку року, коли стало ясно, що російські війська збираються для вторгнення.

Раніше повідомлялося про те, що план наступу ЗСУ під Балаклією на Харківщині спільно розробили силами України, США та Великої Британії на одній з військових баз в Європі.

При цьому "американські та британські військові допомагали відточувати стратегію українців". Про це йдеться в матеріалі американського видання The New Yorker.

Відзначається, що початковою ідеєю був наступ широким фронтом на Херсон. Однак командно-штабні навчання показали, що це дорого обійдеться українській техніці і живій силі.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомили про те, що Росія як і раніше прагне захопити чотири українські області - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

"Російські військові планувальники, ймовірно, як і раніше прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області", – констатують в британській розвідці.

Читайте більше: