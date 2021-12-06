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Сценарій бліцкригу: РФ може блискавично відрізати Прибалтику від НАТО - The Times

6 грудня 2021, 16:59

Москва може використовувати мігрантів для захоплення Сувалкського коридору.

мігранти, кордон, Польща, Білорусь
Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі / Reuters

Країни Балтії відрізати від НАТО Росія може всього за дві години. Для цього вона може використовувати мігрантів, які стоять на кордоні Білорусі з Польщею.

Про це йдеться в матеріалі авторитетного британського видання The Times, яке посилається на джерела в Україні та НАТО.

Автори матеріалу підкреслюють, що Москва може використовувати мігрантів для захоплення Сувалкського коридору - майже 100-кілометрового кордону Польщі та Литви. Саме ця ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною Європейського Союзу та європейськими територіями НАТО.

Передбачається, що при такому сценарії Росія може виштовхнути мігрантів в коридор і розпалити хвилювання.

"Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю", - зазначають британські журналісти.

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З посиланням на джерела в Україні видання зазначає, що таку операцію Росія може провернути за дві години.

"Біженці - дуже витончена зброя, якщо вони використовуються в якості зброї", - розповів The Times дипломат однієї з країн Східної Європи.

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Що таке Сувалкський коридор

Сухопутний "коридор" довжиною близько 100 кілометрів між територією Білорусі та Калінінградської області РФ.

В даний час по цій території проходить кордон Польщі з Литвою.

Названий по розташованому на території коридору польському місту Сувалки.

У НАТО вважається найбільш вразливою ділянкою зовнішніх кордонів Альянсу і ймовірною метою можливої російської агресії

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні почався вранці, 8 листопада, коли група нелегалів зібралася на кордоні з метою потрапити на територію Польщі.

Мігранти здійснювали кілька спроб штурмом потрапити в Польщу. У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі. Частина нелегалів заарештували польські правоохоронці. Після цього ще кілька разів здійснювалися спроби перетнути кордон.

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