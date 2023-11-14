У РФ атакували завод з виробництва ракет 'Кинджал' і виробника боєприпасів

У Міністерстві оборони РФ поскаржилися на нічний наліт безпілотників.

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У РФ сталася потужна "бавовна" / Колаж: Главред, Фото: colomna.ru, bryansknovosti.ru, pixabay.com

У вівторок вранці, 14 листопада, в Московської області прогриміли вибухи в районі "КБ Машинобудування".

До заводу примчали авто спецслужб РФ, повідомляє видання ASTRA.

За відомостями очевидців, потужні вибухи прогриміли в Підмосков'ї близько 07:30.

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"У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування" є одним з провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів в області військової техніки. Завод займається виробництвом ракет "Кинджал" і "Іскандер".

"Бавовна" в Брянській області

У свою чергу в міністерстві оборони РФ заявили про наліт безпілотників в ніч на вівторок, 14 листопада. Нібито ППО країни-агресора збила чотири дрони над територіями Московської, Тамбовської, Орловської та Брянської областей.

Разом з тим за даними Telegram-каналу Bazа, в Брянській області в селищі Сельцо в цеху Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР виявили "безпілотник з вибуховою речовиною, що не розірвався".

"При цьому, дах цеху була пробита в трьох місцях. На місце були викликані співробітники спецслужб. В результаті падіння безпілотника постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

/ t.me/bazabazon

Що відомо про Брянський хімічний завод

Брянський хімічний завод входить в концерн Техмаш російської держкорпорації Ростех, який спеціалізується на розробці і серійних поставках боєприпасів.

З початку заснування Брянський хімзавод спеціалізувався на виробництві осколково-фугасних снарядів, а також снарядів берегової артилерії.

Завод орієнтований на виробництво вибухових речовин і боєприпасів.

Раніше стали відомі деталі атаки на завод з виробництва вибухівки в РФ. Стали відомі подробиці удару безпілотників по хімічному заводу з виробництва вибухівки в Брянській області в РФ. В атаці, яка сталася в ніч з 12 на 13 жовтня, були задіяні два дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому. На військовому аеродромі "Чкаловський" невідомі диверсанти влаштували підрив і істотно пошкодили два літаки і один вертоліт.

Раніше в РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.

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