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"Чекаємо на вас вдома": Арахамія вимагає негайно звільнити і повернути Саакашвілі

17 октября 2021, 11:29

Глава "слуг" вважає, що будь-які юридичні питання щодо Михеїла Сакашвілі потрибно вирішувати через український суд.

Арахамія
Арахамія підтримав Саакашвілі / скріншот

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія записав відеозвернення на підтримку третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Той, нагадаємо, перебуває у грузинській в'язниці.

Саакашвілі таємно заїхав до Грузії, де його заочно засудили до кількох років позбавлення волі. І там його затримали правоохоронці. У в'язниці політик оголосив голодування. Він каже, що країну потрібно рятувати і "довести до кінця цю розпочату перемогу"

"Він – громадянин України"

Оскільки Саакашвілі є громадянином України (причому двічі – перший раз паспорт видав президент Порошенко, потім він же його забрав, а потім вже президент Зеленський повернув). Тому українська влада публічно заявляє, що захищатиме його інтереси за кордоном, як і будь-якого громадянина.

І ось 16 жовтня в телеграм-каналі самого Міхеїла Саакашвілі з'явилося відео, в якому фігурує голова фракції "слуг" Давид Арахамія. Оскільки у зверненні звучить слово "ми", можна припустити, що депутат говорив від імені партії.

"Я – Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" й лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили",– заявив Арахамія.

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І додав: "Міхеіле, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо на вас вдома!"

Коротко про затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.

viber
Михайло Саакашвілі депортація Саакашвілі Давид Арахамія
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