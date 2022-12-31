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Росія зустрічає Новий рік під потужну "бавовну": вибухи пролунали у багатьох містах

31 грудня 2022, 23:54
Користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у Воронежі, Бєлгороді, Санкт-Петербурзі, Ростовській та Курській областях.
Росія зустрічає Новий рік під потужну 'бавовну': вибухи пролунали у багатьох містах
Росія зустрічає Новий рік під потужну "бавовну" / ua.depositphotos.com

Російські міста зустрічають новий 2023 рік під звуки вибухів. Російські пабліки повідомляють про вибухи у ряді російських міст.

Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Ростовській та Курській областях.

Також є інформація про оголошення повітряної тривоги у Москві.

Окрім того, у російському місті Волгодонську на Ростовській АЕС сталася пожежа. Місцеві сайти повідомляють, що внаслідок цього інциденту загинув один працівник, інший - перебуває в реанімації.

Поки що офіційної інформації про вибухи в російських містах немає.

Вибухи на аеродромах РФ

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на авіабазі в Енгельсі Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ. Як підкреслив Подоляк, все, що відбувається на військових об'єктах на території РФ, є наслідком війни, розв'язаної Кремлем проти України. Радник глави ОП впевнений в тому, що нова "бавовна" свідчить про втрату керованості владної вертикалі в РФ.

Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, країна-агресор Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов зауважив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся поки Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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