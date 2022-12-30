Атака на авіабазу в Енгельсі: росіяни перекинули ракетоносці після нової "бавовни"

Помітно скоротилася активність російської авіації. На авіабазі знаходиться всього 11 бомбардувальників.

Авіабаза в Енгельсі після нової атаки / PLANET LABS INC.

З'явилися супутникові знімки авіабази РФ в Енгельсі Саратовської області, яка раніше піддалася новій атаці.

Кадри аеродрому РФ, на який були здійснені атаки, публікує портал The War Zone.

Зазначається, що видимих пошкоджень після українських атак немає, але між літаками почали ставити бар'єри для більшого захисту від можливих атак.

При цьому повідомляється про помітне скорочення активності російської авіації. На авіабазі знаходиться всього 11 бомбардувальників. До атак їх кількість могла доходити до 20.

Разом з тим підкреслюється, що частина руліжних доріжок і стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 почищені від снігу, а частина - ні.

/ PLANET LABS INC.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, раніше російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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