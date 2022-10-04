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Риба в обмін на "чмобіка": на Сахаліні "підтримали" сім'ї мобілізованих

4 жовтня 2022, 15:18

Влада Сахаліну мало не урочисто обіцяє, що незабаром в сім'ях з'явиться риба.

Риба, Сахалін
Сім'ям частково мобілізованих в Росії роздадуть по 5-6 кг риби / Колаж ua.depositphotos.com, YouTube

На Сахаліні у Росії місцева влада вирішила надати "підтримку" сім'ям осіб, яких відправили воювати проти України. Їм принесуть близько 5-6 кілограмів свіжомороженої камбали, минтая і кета. Чиновники пишаються, що тепер в сахалінських сім'ях з'явиться риба.

Як повідомляє видання Иасах, глава регіонального виконкому Єдиної Росії Михайло Шувалов заявив, що з метою "підтримки" сімей виділили близько 9 мільйонів тонн свіжозамороженої риби. Їх роздадуть сім'ям мобілізованих. На одну людину буде 5-6 кілограм.

"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, близько 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім'ї мобілізованих жителів принесуть близько 5-6 кілограмів на людину. Найближчим часом в сім'ях з'явиться риба", - зазначив Шувалов.

Чиновник підтвердив, що місцева влада таким чином "підтримує" сім'ї мобілізованих.

У Туві сім'ям мобілізованих роздають овець

У пресслужбі республіки Тува 29 вересня повідомили про рішення роздавати сім'ям осіб, яких відправили на війну проти України, по одній вівці.

Жителі Сут-Хольського, Монгун-Тайгинського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів загалом отримають 91 вівцю.

Крім того, в Бай-Тайгинському районі сім'ям "частково" мобілізованих роздали картоплю. Також розподіляють капусту і борошно.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив мобілізацію на території Росії. Спочатку він говорив, що призивати на війну проти України будуть осіб, які знаходяться в запасі або проходили строкову службу в лавах російських військ. Однак насправді призивають всіх підряд.

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав, що план Кремля, мовляв, мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій. Втім, за даними опозиційних ЗМІ, планують призвати близько 1 200 000 осіб.

Фахівці Інституту вивчення війни відзначили, що Росії навряд чи вдасться сформувати ефективні бойові підрозділи завдяки мобілізації. До лав військ окупантів забирають осіб із серйозними захворюваннями і правом на отримання відстрочки. Реальна ситуація не відповідає тому, що раніше декларував Кремль.

Дивіться відео ТСН - як проходить мобілізація в Росії

Інші новини:

Сахалин часткова мобілізація війна Росії та України
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