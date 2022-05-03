Росія та Путін не збираються зупиняти війну: в МЗС України відповіли на ініціативу Папи Римського

Папа Римський Франциск готовий відправитися до Москви на перемовини з Путіним / Reuters

Міністерство закордонних справ України уважно прочитало інтерв'ю Папи Римського і цінує його наміри допомогти встановити мир в країні. Однак наразі для понтифіка стало очевидно, що ані Росія, ані особисто Володимир Путін не прагнуть до припинення кровопролиття на українській землі. Москва проігнорувала заклики Ватикану до припинення війни. Київ запрошує Святішого Отця відвідати Київ і закликає його молитися за встановлення миру на території української держави. Про це заявив спікер зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

У коментарі ТСН він розповів про те, що у відомстві уважно прочитали інтерв'ю понтифіка італійській газеті Corriere Della Sera і цінують увагу, виявлену з боку Папи Римського Франциска до України.

читайте такожГаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти України"Вдячні за зусилля Папи Римського щодо встановлення справедливого миру і зупинки війни, яку жодним чином не було спровоковано Україною, НАТО або будь-якою іншою, третьою стороною. І для понтифіка, і для всього світу наразі стало цілком очевидно, що ані Росія, ані особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Папа прийшов до висновку, згідно з яким Москва проігнорувала його прохання щодо припинення війни. Київ, однак, підтверджує свою готовність до діалогу і знову пропонує Папі Римському Франциску здійснити візит до Києва.

"Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святішого Отця продовжувати молитися за українців і докладати зусиль заради миру в Україні", - підкреслив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск у інтерв'ю розповів, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з ним сказав про нібито плани Росії завершити війну в Україні до 9 травня. Понтифік підкреслив, що потрібно докласти максимальних зусиль для закінчення бойових дій.

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Інтерв'ю Папи Римського Франциска газеті Corriere Della Sera

Папа Римський Франциск у інтерв'ю найбільшій італійській газеті Corriere Della Sera розповів, що ще в березні направив президенту РФ Володимиру Путіну пропозицію щодо проведення зустрічі з метою завершення війни Росії проти України.

Зокрема, після 20 днів війни понтифік, за його словами, попросив одного з кардиналів передати Путіну повідомлення про готовність приїхати на перемовини до Москви, щоб спробувати зупинити війну. Але російська влада нічого не відповіла.

"Ми ще не отримали відповідь і ми все ще наполягаємо, хоча я боюся, що Путін не може і не хоче проводити цю зустріч прямо зараз. Але стільки ж жорстокості, як не зупинити?"- сказав Папа Римський.

У той же час Папа Римський Франциск стурбований тим, що Путін не зупиниться і говорить про свій намір спочатку відправитися до Москви на перемовини з главою РФ, і тільки потім в Україну.

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