Російський політолог спрогнозував розпад РФ і назвав ймовірну причину

Володимир Путін і сам вірить в те, що він керує згуртованою єдиною нацією, підкреслив Дмитро Орєшкін.

Дмитро Орєшкін спрогнозував розпад Росії / ua.depositphotos.com, Скріншот

Ймовірний розпад Росії є реальним сценарієм, заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Я вже близько десяти років говорю про те, що путінська влада після того, як стала на радянські рейки і робить вигляд, що російський народ згуртований, насправді замазує наростаючі протиріччя всередині Росії. Тому що це такий самий народ, як і багато інших – там є люди, які в захваті від Путіна (президента РФ Володимира Путині, - ред.), які ненавидять Путіна, які просто нічого не розуміють. Вони – різні, але з них у пропагандистському полі ліплять єдиний народ, який готовий йти вперед, вмирати і так далі. Це – абсолютно радянська картинка. Як нас вчили, "нова історична спільність". Але коли настала кризова ситуація, ця спільність розвалилася, і, слава богу, без занадто великої крові", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений в тому, що Путін і сам вірить в те, що він керує згуртованою єдиною нацією, яка готова боротися з усім світом.

На його думку, з кожним роком путінського правління його вертикаль влади все більше нагадує радянську.

"Радянський Союз напав на Афганістан замість того, щоб вкладати гроші в свою країну – будувати залізниці, університети, клініки і ще багато чого. Путін напав на Україну, і це ще більш злочинна помилка, ніж спроба СРСР захопити Афганістан, який сьогодні і задарма нікому не потрібен. З Україною все складніше, тому що це більш розвинена країна, яка готова забезпечити більш серйозний опір. СРСР не впорався з Афганістаном, а Путін не впорається з Україною", - каже політолог.

Що після цього буде з Росією, можна тільки уявити, стверджує він.

"Але явно нічого хорошого. За моїми уявленнями, загрози територіального розпаду стають актуальними. І я з цікавістю спостерігаю, як усе більше фахівців приходять до цієї ж точки зору і все частіше її артикулюють в ефірі або на папері", - додав Орєшкін.

Хто такий Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь – якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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