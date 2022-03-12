В Італії заарештували суперяхту російського олігарха Мельниченка

В Італії заарештували яхту Мельниченка / скріншот

В Італії наклали арешт на найбільшу в світі вітрильну яхту вартістю 530 мільйонів євро, яка належить російському мільярдерові Андрію Мельниченку. Судно "забрали" через вторгнення військ Росії в Україну.

Заарештовували яхту російського мільярдера представники фінансової поліції Італії, пише видання La Rrepubblica.

Йдеться про супер'яхту SY a Мельниченка, яка перебувала в порту міста Трієст. Вона має гігантські розміри - майже 150 метрів завдовжки, а водотоннажність судна становить близько 13 тис. тонн.

Спроектував SY французький промисловий дизайнер Філіп Старк. Яхта вважається найбільшим у світі мотосейлером - вітрильним судном з моторним двигуном, що може рухатися за рахунок своїх вітрил або двигуна незалежно один від одного.

За даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Андрій Мельниченко займає шосте місце в списку російських мільярдерів. Він є основним акціонером і членом правління Групи EuroChem Group, що виробляє добрива, і вугільної енергетичної компанії СУЕК.

За даними Forbes, статки Мельниченка в 2021 році оцінювалися в 19,8 млрд доларів. Він входив в топ-200 найбагатших бізнесменів РФ.

читайте такожЗнецінення рубля, дефіцит продуктів і безробіття: яку ціну заплатять росіяни за війну з УкраїноюЯк повідомляв Главред, в Сан-Ремо заарештували яхту Lena вартістю 50 млн євро, що належить власнику приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадію Тимченку.

Також поблизу Сан-Ремо заарештували 65-метрову яхту Lady M співвласника ПАТ Северсталь Олексія Мордашова.

Під арешт потрапила і Villa Lazzareschi Олега Савченко вартістю 3 мільйони євро в провінції Лукка в регіоні Тоскана.

Франція заарештувала 86-метрову яхту президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна. Її оцінюють у 120 млн доларів.

156-метрова яхта Алішера Усманова була заарештована в Гамбурзі. Усманов придбав її в 2016 році за 600 млн доларів у німецького суднобудівника Lürssen.

Італійська поліція конфіскувала дві вілли, що належать підсанкційним кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову і російському олігарху Алішеру Усманову.

Велика Британія планує поселяти в конфіскованих у російських олігархів будинках біженців з України.

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