Російські еліти хочуть припинення війни: за спиною Путіна вже звернулися до Заходу – Mirror

Володимир Путін / скріншот

Російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни.

Він висловив стурбованість обвалом економіки і військовими ризиками, викликаними вторгненням в Україну, пише видання Mirror з посиланням на власні джерела в розвідці.

За словами кремлівського чиновника, вище військове і політичне керівництво країни знаходиться в паніці і хоче завершення війни. Їх лякають все більші наслідки санкційного тиску, а також інші ризики. Зокрема, йдеться про бойові дії на окупованій армією РФ Запорізькій АЕС.

"Деякі кремлівські діячі також стурбовані все більш тривожними ризиками, такими як бойові дії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. Швидше за все, цей підхід був зроблений за спиною Путіна до контактів в ЦРУ або західним дипломатам", - йдеться в матеріалі.

Раніше російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів, що президенту країни-агресора Володимиру Путіну потрібна перемога у війні проти України за всяку ціну, тому він буде продовжувати просто знищувати українські міста. Проте перемогти господар Кремля вже не зможе.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно. Путіна можуть вбити Українські або західні військові, хтось з його оточення або самі росіяни.

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