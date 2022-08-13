'Наш президент правильно все робить': росіянка обожнює Путіна, який відправив її сина на смерть

Володимир Путін / скрншот

Мати загиблого в Україні окупанта Олександра Вороніна, висловила свою думку про так звану "спецоперацію".

Незважаючи на втрату сина, вона обожнює російського диктатора.

"Наш президент Володимир Путін правильно все робить, я його повністю підтримую. Нехай не зупиняється, треба звільнити від цієї нацистської нечисті Донбас і всю Україну, щоб наші хлопці не дарма воювали і віддавали свої життя. Я пишаюся нашими військовослужбовцями і своїм сином, вони гідні поваги", - заявила жінка.

Більш того, зомбована росіянка вважає, що"у всьому винен Захід".

"Вони захищають мирне населення Донецької та Луганської народних республік, які вже починають відновлюватися за допомогою Росії. Захід ніколи не зламає Росію. Нашу армію і нашу країну перемогти не можна, тому, точно знаю, ворог буде розбитий і перемога буде за нами", - заявила мати загиблого окупанта.

Росіянка обожнює Путіна, який відправив її сина на смерть

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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