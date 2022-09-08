Російські депутати вимагають усунути Путіна: диктатора звинувачують у держзраді

Війна в Україні призвела до обвалу економіки РФ і збільшення кордону з НАТО в 2 рази, вважають депутати.
Депутати з Санкт-Петербурга запропонували Держдумі РФ висунути звинувачення в держзраді проти президента РФ Володимира Путіна.
Рада муніципальної освіти (МО) "Смольнінське" вважають, що війна в Україні призвела до обвалу економіки РФ і збільшення кордону з НАТО в 2 рази. У зв'язку з цим депутати вимагають усунути Путіна з посади президента РФ.
"Рішення (направити запити депутатам Держдуми - ред.) підтримала більшість присутніх депутатів (МО "Смольнінське")", повідомив один з депутатів ради.
Він також виклав тексти рішення і звернення, яке планується направити депутатам Держдуми.
У ньому говориться, що в ході війни гинуть "молоді працездатні" громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння.
Раніше ми повідомляли, що ветеран Другої світової війни Володимир Степанов вимагає, щоб Кремль припинив війну в Україні. 97-річний чоловік майже щосуботи приходить на площу в Новосибірську для участі в протестах.
Також ми повідомляли, що Грузинський бар Dedaena Bar, який розташований в Тбілісі, ввів жорсткі правила для відвідування установи громадянами Росії. Тепер кожен росіянин, який хоче зайти в бар, повинен заповнити спеціальну анкету і отримати "вхідну візу".
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