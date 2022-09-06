"Що ж ви накоїли?": 97-річний ветеран з Сибіру вимагає зупинити війну в Україні

97-річний ветеран з Сибіру вимагає зупинити війну в Україні / скріншот

Ветеран Другої світової війни Володимир Степанов вимагає, щоб Кремль припинив війну в Україні. 97-річний чоловік майже щосуботи приходить на площу в Новосибірську для участі в протестах.

В інтерв'ю Сибір.Реалії він зізнався, що вважає злочином те, "що відбувається зараз з нашими побратимами".

"Ми не думали в травні 1945 року, що знову почнеться така війна! "Мирний час, чисте небо". Хто думав, що така штука буде? І зараз у мене це в голові не вкладається. Ну неможливо! Що ж ви накоїли, а? Адже 8 млн українців загинули У Велику Вітчизняну війну, ми разом в окопах сиділи. А зараз розв'язали таку біду. Я собі місця не можу знайти", - заявив ветеран.

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За його словами, російські силовики вже безпосередньо погрожують йому через його позицію.

Володимир Степанов / скріншот

"Все спрямовано проти народу. Але повинні у владі з'явитися й інші люди - з'явився ж академік Сахаров і той же Горбачов. Поки влада міцна. Але ось почалися події в Україні, які вони "спецоперацією" називають. Люди спочатку виходили, протестували. Поліція хапала, суд штрафував, заарештовував, і тепер вже нікого немає, виходить по суботах осіб 10. Але це потрібно продовжувати і заявки подавати, судитися, з людьми говорити. Правда колись прорветься. Я, напевно, не дочекаюся змін, але їх не може не бути", - вважає ветеран.

Нагадавши, більшість білорусів виступили проти того, щоб Лукашенко втягував їх у війну проти України. Так проголосували понад 85% опитаних громадян країни.

Також ми повідомляли, що Грузинський бар Dedaena Bar, який розташований в Тбілісі, ввів жорсткі правила для відвідування установи громадянами Росії. Тепер кожен росіянин, який хоче зайти в бар, повинен заповнити спеціальну анкету і отримати "вхідну візу".

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