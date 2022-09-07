Україна запроваджує жорсткі санкції проти РФ через війну: Зеленський розкрив деталі

Зеленський / УНІАН

Україна запровадила санкції проти понад 600 високопоставлених російських чиновників.

Як заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, всі вони відповідальні за агресивну війну проти нашої країни.

"Прийнято важливе рішення РНБО. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. 28 членів Радбезу РФ, 154 члени Радфеду РФ, 424 депутати Держдуми Росії. Всі вони відповідальні за війну, за терор проти наших людей", - розповів президент.

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Він підкреслив, що ніхто з підсанкційних чиновників не піде від відповідальності і це лише питання часу.

Громадянство України відібрали

Крім того, в Україні припинили громадянство у чотирьох контрабандистів, троє з яких мали російський паспорт, а один мав румунський.

"Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб виявлено іноземне громадянство, зокрема російське і румунське, то на підставі пропозиції СБУ і відповідно до законодавства прийняв рішення про припинення громадянства цих осіб", - заявив Зеленський.

Раніше СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження і через афілійовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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