Росіяни можуть змусити Путіна піти на територіальні поступки: яка причина

Показники як на макро-, так і на мікрорівні свідчать, що РФ програє економічно.

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Санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви аналітика:

Бюджет РФ абсолютно фіктивний

Росіяни можуть піти на поступки через санкції

Потрібно, щоб заарештовані активи РФ були конфісковані й передані Україні

Економіка країни-агресора Росії страждає від санкцій. Тому навесні цілком імовірні протести росіян на цьому тлі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фінансовий аналітик, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

"В українському суспільстві зараз також багато негативних настроїв щодо укладення мирової угоди з РФ, але я б усе ж таки рекомендував потягнути з цим питанням, тому що економічні аналізи РФ дуже погані, а їхній бюджет абсолютно фіктивний", - сказав він.

За його словами, справжню температуру на ринку демонструє курс рубля і ставка Центрального банку, обидва індикатори чітко демонструють негативні тренди.

"Якщо до 20 грудня ставка підніметься до 25%, це теж буде підтвердженням критичної ситуації. Набіулліна і Силуанов продовжують створювати умови для концентрації ліквідності в оборонному секторі, але всі їхні дії мають термін дії - два, три максимум чотири місяці. Після цього ресурси будуть витрачені, і ситуація стане ще гіршою", - підкреслює аналітик.

Він також додає, що специфіка військової економіки полягає у високих витратах без економічної віддачі. Зокрема, продукція, така як танки чи артилерія, швидко знищується, і економічного ефекту від цього немає. Навпаки, війна створює додаткове навантаження через необхідність підтримки поранених і соціального забезпечення.

"Це призводить до виснаження економіки, причому дуже суттєвого. Україна могла б опинитися в подібній ситуації ще рік тому, якби не підтримка партнерів із Заходу, Японії та Південної Кореї. Противник мав більший запас міцності, але зараз усі показники як на макро-, так і на мікрорівні свідчать, що РФ програє економічно. Потрібно дотиснути їх далі, щоб росіяни, можливо, пішли на дипломатичні територіальні поступки не через те, що щось відбувається на лінії фронту, а через те, що у них, наприклад, у Читі, Владивостоці чи десь на Камчатці не буде чого їсти завтра", - наголошує Шапран.

Фінансовий аналітик також вважає, що це реальні проблеми, розвиток яких Україні потрібно прискорювати.

"Якщо ми хочемо якнайшвидше закінчити війну з нашою перемогою, слід переналаштувати систему санкцій, шукати їхні офшорні фонди й домагатися, щоб заарештовані активи були конфісковані й передані Україні. Тобто потрібно активніше проводити українську економічну політику, зокрема в санкційній сфері", - підсумував він.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про стан економіки РФ:

Санкції проти Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що санкції проти РФ мають збільшуватись та бути ефективними.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що Європейський Союз планує запровадити новий режим санкцій, орієнтований на протидію гібридним загрозам з боку Росії.

Крім того, раніше, Велика Британія ввела нові санкції проти Росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.

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Хто такий Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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