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"Бавовна" у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ

Юлія Куришко
25 вересня 2023, 10:35 оновлено 25 вересня, 11:10
Сьогоднішня "бавовна" - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.
'Бавовна' у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ
Курськ атакували безпілотники / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

25 вересня в російському Курську сталась чергова "бавовна". Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.

"Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Як зазначило джерело видання, що це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.

Атака по Курську: що відомо

Нагаадаємо, що 24 вересня ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську. Сталось влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому. Спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка.

У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. РосЗМІ також повідомляють, що горіли дві будівлі - вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі - 1500 квадратних метрів.

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війна в Україні Курськ бавовна в Росії
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