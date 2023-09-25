'Бавовна' у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ

25 вересня в російському Курську сталась чергова "бавовна". Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.
"Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС", - йдеться в повідомленні.відео дня
Як зазначило джерело видання, що це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.
Атака по Курську: що відомо
Нагаадаємо, що 24 вересня ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську. Сталось влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому. Спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка.
У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".
Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. РосЗМІ також повідомляють, що горіли дві будівлі - вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі - 1500 квадратних метрів.
Більше цікавих новин:
- "Може тривати ще кілька років": Хара розповів варіанти завершення війни в Україні
- "Потрібно все": дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно
- "До початку жовтня": Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW