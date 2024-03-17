Росіянам 'злили' плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував

7 березня делегація з Шаппсом прибула до Києва, але плани довелося змінювати.

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РФ дізналася про плани Міноборони Британії / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ДСНС

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відмовився від поїздки до Одеси через російську ракетну загрозу. Цьому слугував витік даних про його плани росіянам, пише The Guardian.

Журналісти згадують нещодавню атаку РФ по Одесі, коли Зеленський і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс ледь не потрапили під ракетний удар окупантів. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шаппса з істотного до критичного, повідомляє Sunday Times.

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Зазначається, що британська делегація на чолі з Шаппсом прибула до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським, але плани відвідати Одесу було скасовано розвідкою країни - дані спецслужб показали, що Кремль знав про ці наміри.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необережним. Той факт, що він був небезпечно близький до вбивства двох західних лідерів, не має значення, навмисно це чи випадково. Якого біса він робить, і чому, чорт забирай, Захід дозволив йому робити такі речі?" - цитує Sunday Times слова Шаппса.

У Міноборони Британії вказали, що візит до Одеси скасовано з міркувань безпеки.

Це була друга поїздка Шаппса в Україну як міністра оборони.

Хто такий Грант Шаппс ? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик. Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".

Усі подробиці обстрілу Одеси 6 березня

6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удару було завдано комплексом "Іскандер".

Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом був у той момент в районі одеського порту.

"Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були зовсім близько. Ми не встигли піти в укриття, це дуже шокуючий досвід", - поділився грецький премʼєр.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк спростувала, що президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік удару, був ціллю атаки противника. За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

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