РФ вночі масовано атакувала Україну дронами і ракетами: були влучання в одній області

Вдалося збити не усі дрони. Внаслідок ворожої атаки були влучання у два агропідприємства.

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РФ вночі масовано атакувала Україну дронами/ колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, скрін

Російські окупанти у ніч на неділю, 17 березня, масовано атакували Україну дронами-камікадзе. Удар був спрямований на Одеську область.

Внаслідок атаки на Одещині були прильоти, пошкоджені два агропідприємства. Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Атака тривала близько трьох годин. Захисникам України вдалося знищити 14 ворожих безпілотників.

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"Ворог продовжує підступний дроновий терор. Вночі російські терористичні війська знов здійснили масовану дронову атаку по Одещині. Близько трьох годин тривала напружена бойова робота. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "Шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси. 13 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини ще 1 на підльоті, в небі Миколаївщини", – йдеться у повідомленні.

Але влучань не вдалося уникнути. Були прильоти на двох законсервованих агропідприємствах, там виникли пожежі. Люди не постраждали.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Вдалося збити 14 із 16 "Шахедів"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 17 березня повідомив, що російські окупанти вночі атакували Україну 16 дронами, збити вдалося 14 із них. Усі ворожі безпілотники були збиті в Одеській області.

Нічна атака Шахедов/ Telegram Олещук

Удар був нанесений 16 дронами і 7 ракетами

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що у ніч на 17 березня окупанти запустили по України 7 ракет і 16 дронів.

"У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим). До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 15 березня в Україні лунали вибухи. Ворожі дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Пізніше вони змінили вектор руху і попрямували до Старокостянтинова. Пізніше стало відомо, скільки цілей збили сили ППО під час ворожої атаки.

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули також фельдшер і рятувальники. Під час ворожих атак у цей день загинула 21 людина.

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