Росіянам не хочуть продавати речі за кордоном-потрібно писати розписку / t.me/bloodysx

У Дубаї росіянам перестали продавати Chanel, якщо вони не напишуть розписку, що не живуть в Росії і не будуть носити тут куплені речі.

Про це розповіла блогерка Ліза Литвин, яка хотіла купити сумку в дубайському "Mall of Emirates".

"Тобто нас чи не відмовлятися від країни просять, безумство якесь", - дивується Ксенія Собчак, яка і опублікувала фото зі сторіс блогерки.

t.me/bloodysx

t.me/bloodysx

Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.

Економіст і фахівець експертної економічної платформи Олег Гетьман повідомив, що за сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно у два рази.

"Протягом тижня вони умовно збідніють втричі. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".

І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади і так далі.

Читайте також: