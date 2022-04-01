Росіянам не хочуть продавати речі за кордоном - потрібно писати розписку

Для росіян настали важкі часи.
У Дубаї росіянам перестали продавати Chanel, якщо вони не напишуть розписку, що не живуть в Росії і не будуть носити тут куплені речі.
Про це розповіла блогерка Ліза Литвин, яка хотіла купити сумку в дубайському "Mall of Emirates".
"Тобто нас чи не відмовлятися від країни просять, безумство якесь", - дивується Ксенія Собчак, яка і опублікувала фото зі сторіс блогерки.
Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.
Економіст і фахівець експертної економічної платформи Олег Гетьман повідомив, що за сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно у два рази.
"Протягом тижня вони умовно збідніють втричі. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".
І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади і так далі.
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