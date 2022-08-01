Путін як Невський, а ЗСУ- "безбожники": у РФ насмішили виправданням варварської агресії

Кремль вигадує нові виправдання війни з Україною / Фото: Reuters

Кремлівська верхівка вигадує нові виправдання варварської агресії проти України. Для провладних росЗМІ в адміністрації Володимира Путіна підготували методички з новими тезами.

Ідеологи Кремля переконують в тому, що агресія проти України нібито закладає "державні основи" країни - а також "основи розвитку Росії на століття вперед", "Росія знову стала здатною до виконання своєї місії - захищати пригноблених", - цитує Медуза опус державних пропагандистів РФ.

Провину за розв'язання війни Кремль перекладає на "колективний Захід". Крім того, однією з цілей влаштованої в Україні бійні проголошується "боротьба з безбожниками". Такими " безбожниками "в Кремлі пропонують називати і українських військових, які нібито" приносять жертви і здійснюють ритуальні вбивства", а "багато хто з укронацистів — відкриті сатаністи і послідовники людиноненависницьких культів".

Ще одна притягнута за вуха аналогія Кремля - паралелі між війною в Україні і невською битвою і нібито підготовки "нападу на РФ".

"Керівництво Росії і особисто Володимир Путін не допустили нападу на Росію. Було прийнято рішення про початок СВО [спеціальної військової операції], що дозволило уникнути повторення 22 червня 1941 року з вторгненням нацистських військ на територію Росії", — порівнюють вони дії Кремля і радянського керівництва.

Видання додає, що росЗМІ вже почали відпрацьовувати новий порядок денний Кремля:

Газета.ру надрукувала матеріал " Хрещення Русі і спецоперація в Україні: що спільного?";

Про схожість Невської битви і "спецоперації" написав прокремлівський Regnum;

РІА Новості на початку червня опублікувало матеріал із заголовком "Козяча морда. Сатанізм і окультизм стали ідеологією українських нацбатів".

Раніше в Росії вибухнули черговою маячнею - цього разу депутат Держдуми Леонід Слуцький запевнив, що головне метою війни проти України є "відвоювання російської мови і здорового глузду".

Російський політик також додав, що війна проти України це нібито "єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються погрожувати ядерною зброєю".

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