Росія "зібралася" зірвати військову підтримку України: ЗМІ розкрили плани Путіна

Вибори президента США 2024 року – доленосний момент для директора країни-агресора Росії Володимира Путіна, відзначили американські журналісти.

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Мета Путіна у війні - знизити підтримку України з боку США - NYT / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія "зібралася" провести низку кампаній, спрямованих на зниження військової підтримки України з боку Заходу і спробує втрутитися у вибори президента США 2024 року, які стануть доленосними для глави Кремля Володимира Путіна. Найближчими місяцями Москва може посилити свої заходи з дезінформації.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що російський директор Путін намагатиметься зупинити підтримку України з боку США і Європи і використовує для цього шпигунські мережі і нові технології.

"Зараз головна мета Путіна у війні ― знизити підтримку України з боку Сполучених Штатів. І заради цього він готовий до різноманітних дій за підтримки російських спецслужб, зокрема, до кампанії з дезінформації, втручання в суперечки всередині американського суспільства і, безумовно, в наступні президентські вибори у США", - пишуть журналісти. відео дня

Як Росія може втрутитися у вибори президента США-2024

Співрозмовники NYT дотримуються точки зору, згідно з якою вибори у США 2024 року фактично доленосні для Путіна. Тому Кремль має намір докласти максимум зусиль, щоб їхні результати були якомога вигіднішими для Москви. Не можна виключати, що в такій ситуації росіяни застосують нові технології, такі як штучний інтелект.

Підкреслюється, що Росія, яка систематично здійснює інформаційні операції і намагається дискредитувати США і НАТО, "швидше за все, буде нарощувати зусилля найближчими місяцями". Питання в тому, яких масштабів може бути діяльність країни-окупанта.

Пропаганда Трампа про війну Росії проти України

45-й президент США Дональд Трамп, який може знову стати кандидатом на пост американського глави держави на виборах в листопаді 2024 року, відрізняється проросійською риторикою.

Наприклад, в липні він казав, що здатний завершити війну в Україні за один день. За словами Трампа, він "добре знає" Зеленського і Путіна, і, мовляв, міг би посприяти "домовленостям" Києва і Москви.

Крім того, Трамп безглуздо "прогнозував", що Путін нібито захопить всю Україну. При цьому американський політик сказав, що Путіну не варто було нападати на Україну.

Президент Володимир Зеленський вважає, що насправді Трамп ніколи не підтримав би Путіна. На думку гаранта, США продовжать військову підтримку України, навіть якщо Трамп стане новим американським главою держави.

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