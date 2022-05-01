Росія розробила чіткий план нападу на Молдову - The Times

Росія розробила план вторгнення в Молдову / Reuters

Російська Федерація вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Події, які розвинуться в країні, також можуть бути вирішальними й для України, пише The Times.

Джерела британського видання The Times в українській розвідці стверджують, що Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.

Посилаючись на джерело в українській розвідці, видання повідомляє про те, що Кремль вже схвалив рішення щодо нападу. Якщо ж Росії вдасться захопити контроль над країною, то Україна стане вразливішою з військової точки зору.

Якщо країна окупант визнає незалежність Придністров'я, це буде прямою загрозою і порушенням територіальної цілісності Молдови. Росія буде повторювати "Донбаський сценарій", поставляти туди зброю і захоче її приєднати до свого складу.

Тим часом російські спецслужби розглядають можливість організації заворушень і заколотів в країні на тлі невдоволення серед місцевих через зростання цін.

читайте такожУ РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули з приводу Молдови

Джерела журналістів вважають, що Росія також планує здійснити висадку десанту на транспортних літаках Іл - 76 і вертольотах в Придністров'ї.

Однак, видання зазначає, що ці твердження йдуть врозріз із західним розвідникам, які вважають, що Росія не має достатньо можливостей, аби безпечно пролетіти над ППО українців на території Одеської області. Також для постачання боєприпасів і посилення військових, росіянам необхідно створити сухопутний "коридор" з тимчасово окупованого Херсона через Миколаївську і Одеську область, піддаючи себе на відсіч.

Військову операцію можуть здійснити ближче до 9 травня, коли президент Російської Федерації Володимир Путін, нібито, може оголосити про визнання незалежності Придністров'я. Також Росія може висадити десант одночасно з організацією заворушень і протестів у Кишиневі.

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни Росії проти України. Російські військові дії він назвав "спеціальною військовою операцією". Війська РФ вторглися на територію України, в тому числі, і з Білорусі. Наземна інтервенція супроводжувалася ракетними і авіаційними ударами по військових і цивільних об'єктах.

Війна триває. Сили оборони України як і раніше відображають ворожі атаки Росії.

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше заявив про початок Москвою другої фази так званої "спецоперації". В рамках другого етапу війни Росія збирається захопити всі райони Донецької та Луганської областей, а також південь країни. Окупанти будуть пробивати коридор в захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ЗСУ можуть піти в наступ на позиції військ РФ в Україні вже в середині червня. У період до кінця травня-початку червня Києву повинні поставити потрібну кількість зброї. Застосування таких озброєнь може змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

Читайте також: