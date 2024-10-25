Росія поширює нестабільність у світі: в ЄС відреагували на відправку військ КНДР

ЄС наполегливо просить КНДР припинити підтримувати незаконні військові дії РФ.

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Росія поширює нестабільність та ескалацію в усьому світі / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Європейський Союз "глибоко занепокоєний" повідомленням про відправку військ Північної Кореї для участі у російській війні проти України. Про це 24 жовтня, заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, участь військових КНДР у війні проти України - серйозне порушення міжнародного права.

"Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки. Ця подія також ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу", – йдеться в заяві представника ЄС. відео дня

Боррель підкреслив, що Європейський Союз засуджує військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією, також він закликав Пхеньян припинити підтримувати Росію у цій війні.

Він також назвав цю співпрацю ознакою того, що, попри заяви про готовність до переговорів, Москва "не зацікавлена щиро в справедливому, повному та тривалому мирі".

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Війська КНДР у Росії - останні новини

Згідно з попередніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

ГУР у четвер, 24 жовтня, підтвердила прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових. Серед цих 12 тисяч солдатів 500 — офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію для війни проти України.

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