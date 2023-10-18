Шойгу злякався військових навчань НАТО та заявив про підготовку ядерного удару по РФ

За словами Шойгу, війська НАТО регулярно проводять великі навчання, які нібито базуються на "сценаріях військового конфлікту" з Росією та Білоруссю.

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Шойгу заявив про підготовку ядерного удару по РФ / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ватажок Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу нафантазував, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території РФ під час військових навчань "на східному фланзі Альянсу". Таку заяву він зробив на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі, передає The Moscow Times.

За словами Шойгу, війська НАТО регулярно проводять великі навчання, які нібито базуються на "сценаріях військового конфлікту" з Росією та Білоруссю. Очільник військового відомства РФ заявив, що на цих навчаннях, мовляв, відпрацьовують "застосування ядерної зброї за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО".

Шойгу також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість військ НАТО у Східній Європі та країнах Балтії зросла у 2,5 рази та перевищила 30 тисяч осіб. Це, на думку ватажка Міноборони, становить загрозу для держави-терористки.

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За його словами, російська армія у відповідь зміцнює свої західні рубежі і "вживає відповідних заходів".

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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