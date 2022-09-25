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Росія після "референдумів" 28 вересня закриє кордони для чоловіків мобілізаційного віку – ЗМІ

25 вересня 2022, 15:59

Залишити РФ можна буде тільки з дозволу військкомату.

Росія, кордони РФ, референдум
Кордони в РФ для чоловіків мобілізаційного віку можуть закрити після завершення псевдореферендумів Москви в Україні / Колаж УНІАН, 24 канал

Росія може закрити кордони для військовозобов'язаних, яким загрожує мобілізація на війну проти України, вже 28 вересня, після завершення незаконних "референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Залишити територію країни-агресорки можна буде тільки з дозволу військкомату.

Як повідомляє Медуза з посиланням на два джерела, близьких до Адміністрації президента, виїзд чоловікам мобілізаційного віку з Росії можуть заборонити наступного дня після псевдореферендумів – 28 вересня.

"Референдуми" окупантів і колаборантів в захоплених районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областях повинні завершитися 27 вересня.

Джерела Telegram-каналу Sota і програми Изнанка (канал Михайла Ходорковського) також підтверджують можливе закриття кордонів вже днями. За даними пабліку - це може трапитися з ранку 27 вересня, інформація Изнанки вказує на дату 28 вересня.

Всі журналісти відзначили, що їх джерела пов'язують закриття кордонів із закінченням псевдореферендумів.

Підкреслюється, що після цього виїхати з Росії за кордон можна буде тільки з дозволу військкомату.

Мобілізація в Росії та "референдуми" Москви в Україні

Глава Кремля Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії. За його словами, призивати на війну проти України нібито повинні тільки військових запасу і тих, хто служив в російській армії строкову службу. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Також він висловив готовність Москви визнати "референдуми" на окупованих територіях України, які країна-агресорка проводить з метою анексії українських земель.

Міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що Москва збирається зібрати близько 300 тисяч резервістів. За даними опозиційних ЗМІ, держава насправді планує мобілізувати близько 1 мільйона росіян.

Мовляв, референдуми на окупованих Донбасі, Запорожчині та Херсонщині проходять у період з 24 по 27 вересня. Явка низька, загарбники вдаються до фальсифікації і силових методів. У Білому домі вже заявили, що Кремль збирається намалювати 75% "за" "приєднання" регіонів до РФ.

Дивіться відео ТСН - Путін має намір мобілізувати на війну з Україною 1 млн росіян

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