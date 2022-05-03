Росія спробує анексувати Донбас до середини травня - розвідка США

Росія спробує незабаром приєднати Донбас / Фото Reuters

Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей вже в середині травня, повідомляє розвідка США, передає CNN.

"У повідомленнях йдеться, що Росія планує провести "референдуми" про приєднання до Росії в середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона",- заявив посол Майкл Карпентер під час брифінгу в Держдепартаменті.

Як зазначив посол, Росія викрадає місцевих чиновників в утримуваних нею містах на сході і півдні України, щоб пізніше змінити їх на тих, хто "лояльний до Москви". Також викрадають директорів шкіл, журналістів та активістів.

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"Зовсім нещодавно з'явилися повідомлення про те, що російські сили перекрили доступ до інтернету і деяких видів стільникового зв'язку в цих регіонах, аби позбавити людей потоку достовірної інформації", - додав Карпентер.

Він зазначив, що в цих містах Росія може спробувати провести "референдуми", щоб надати їм видимість демократичної легітимності".

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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