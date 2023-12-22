Росія панічно боїться двох речей: в ГУР розповіли, чого найбільше боїться Кремль

Росія не досягла стратегічних цілей, поставлених у війні проти України.

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ГУР назвало два панічні страхи Путіна / Колаж: Главред, фото: скрін з відео kremlin.ru

У Кремля є два головних страхи. Російське керівництво особливо боїться зміни політичного режиму та можливості розпаду країни на тлі утворення контрольованої поліцейської держави. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024".

"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге - це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", - сказав Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР, Росія веде політику, спрямовану на збереження єдності країни, уникаючи внутрішніх розбіжностей та поділу.

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Скібіцький також вказав на те, що плани, які Путін ставив перед собою щодо війни з Україною, не були досягнуті ні в 2022, ні в 2023 році. Ці цілі переносяться на майбутні роки, оскільки досягнення їх виявляється складним завданням для окупантів.

"Цілі, які ставив перед собою путін щодо проведення так званої "сво", — не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік", — зазначив Вадим Скібіцький.

За його словами, одним з основних завдань Росії у війні проти України залишається збереження контролю над усіма тимчасово окупованими територіями та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Воєнні плани Путіна

Нагадаємо, аналітик Associated Press Баррі Хеттон стверджує, що Володимир Путін розраховує на втому Заходу від війни в Україні і переключення його уваги на інші глобальні конфлікти, зокрема на Близькому Сході і загрозу Тайваню з боку Китаю.

Також Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ, вказав, що Володимир Путін і російські лідери відкрито висловлюють свої плани щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включаючи Берлін.

Як повідомляв Главред, Путін заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей війни проти України, вважаючи, що Захід також не відмовився від стратегії стримування Росії. Таке твердження він висловив під час виступу на колегії міноборони РФ, виправдовуючи наступ російських сил в Україні.

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