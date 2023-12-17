Путін перейшов до відкритих випадів: одній країні Заходу вже погрожує 'проблемами'

Російському керівництву не сподобався вступ Фінляндії до НАТО.

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Путін знову погрожує НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

Російський диктатор Володимир Путін на тлі "м'ясних штурмів" своїх військ на війні проти України перестав ховатися за масками "доброзичливця" і перейшов до відкритих погроз країнам Заходу, в тому числі Фінляндії.

У коментарі своєму ручному пропагандисту Зарубіну Путін поскаржився, що до вступу Фінляндії в НАТО у РФ з нею були "сердечні" відносини.

Путін пригрозив, що концентруватиме війська ЗС РФ біля кордонів Фінляндії.

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"Затягли в НАТО Фінляндію. У нас, що, були якісь з Фінляндією суперечки, в тому числі і територіального характеру? Всі вони (суперечки - Главред) давно вирішені. Найдобріші, найсердечніші були відносини. Проблем не було, а тепер будуть, тому що ми там будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась просто", - поскаржився Путін.

Путін погрожує Фінляндії - дивіться відео:

Росія і НАТО

У грудні американський президент Джо Байден на тлі затримки затвердження нової допомоги Україні попередив конгресменів про можливу війну Росії з НАТО.

"Якщо Путін захопить Україну - він не зупиниться. Він буде нападати на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не хочемо бачити зараз - що американські військові воюють з російськими військовими", - заявити тоді Байден.

Це ж раніше відзначав Зеленський. Український глава закликав діяти Захід і докласти зусиль, щоб українська армія отримала все необхідне для перемоги над ворогом.

За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Через різке падіння Конгресом США підтримки України у Росії намітився шанс перемогти в агресії, писали західні ЗМІ. Аналітиків турбує, в тому числі, відсутність допомоги на контрнаступ ЗСУ, що вже триває.

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