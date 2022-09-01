Росія зазнає втрат та відчуває дефіцит людських ресурсів - AP

У Росії не вистачає живої сили-ЗМІ / t.me/DIUkraine

У Росії спостерігається гострий брак військ, яку країна-агресор пробує вирішити різними шляхами - примушуючи солдатів, поранених під час війни, повертатися в стрій, використовуючи приватні охоронні компанії і навіть закликаючи на службу ув'язнених з в'язниць, пише Associated Press із посиланням на американського чиновника на умовах анонімності.

За словами американського чиновника, найближчим часом Міністерство оборони Росії призоватиме на службу засуджених злочинців "в обмін на помилування і фінансову компенсацію".

Деякі російські військові аналітики припустили, що значна роль буде відведена добровольцям, що відображає побоювання Кремля щодо можливих наслідків спроби збільшити призов.

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Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив журналістам, що, за оцінками США, Росія зазнала важких втрат у перші місяці війни проти України.

"На війні багато туману, але, думаю, можна з упевненістю сказати, що російські втрати, ймовірно, склали 70-80 тис.осіб менш ніж за шість місяців, – сказав він. - Сюди входять убиті і поранені, і це число може бути трохи менше або трохи більше, але, думаю, приблизно таке".

Протягом війни США регулярно знижували рівень секретності і публікували дані розвідки, щоб розкрити плани російських операцій з дезінформації або привернути увагу до труднощів Росії у веденні війни з Україною.

На початку цього тижня адміністрація Байдена повідомила, що Росія зіткнулася з технічними проблемами з безпілотниками іранського виробництва, придбаними у Тегерана для використання у війні в Україні.

Протягом декількох днів серпня в Росію доставлялися безпілотники Mohajer - 6 і Shahed, що, як припустила адміністрація Байдена, є частиною плану Росії з придбання іранських безпілотників для використання в Україні.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на територіальні поступки Росії. Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап триватиме 2-3 місяці до зими. На думку Арестовича, просування сторін очікувати не слід-війська будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальний період у війні Москви проти Києва буде восени. У вересні-жовтні очікується активізація боїв. Інтенсивність бойових дій може знизитися в листопаді. Гаряча фаза війни може настати навесні 2023 року.

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